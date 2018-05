Saint-Étienne vendu à un repreneur américain ?

216

Le rachat se précise.Ce mardi, l' ASSE a communiqué sur le rachat du club. Des négociations «» ont été confirmées avec le repreneur américain Peak6. Établi à Chicago, ce fonds d'investissement est actuellement actionnaire minoritaire de l' AS Roma et de Bournemouth . «» , a indiqué Jérôme de Bontin. Celui-ci est pressenti pour être nommé à la tête du club stéphanois. Il a été précédemment président de l'AS Monaco et directeur général des New York Red Bulls.Des «» que sont ravis de mener Bernard Caïazzo et Roland Romeyer . Les deux dirigeants stéphanois sont «» de Peak6. Ce rachat a pour but de «» , ont ajouté Caïazzo et Romeyer.En passant sous pavillon américain, l' ASSE espère aussi avoir son « Champions Project » .