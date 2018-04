Saint-Étienne est inarrêtable

98

Montpellier (5-3-2) : Lecomte - Congré, Hilton, Mendes, Mukiele (71e, Sambia), Cozza (Dolly, 55e) - Lasne, Skhiri, Piriz - Sio, Ninga (Mbenza, 75e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.



Saint-Étienne (4-5-1) : Ruffier - Gabriel Silva, Théophile-Catherine, Subotic, Debuchy - M’Vila, Selnaes, Cabella (Diousse, 90e), Monet-Pacquet, Hamouma (Ntep, 75e) - Beric (Bamba, 56e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

Course à l’Europe, épisode 35. Une victime à déplorer : Montpellier . Les Verts, auteurs du méfait, courent toujours.Dans cette opposition entre deux prétendants à la Ligue Europa, c’est Saint-Étienne qui croque le premier dans la pomme, à la 10minute de jeu. Comme souvent, un Cabella inspiré est à la baguette : après un une-deux avec Monnet-Paquet, le milieu offensif prêté par l’OM sert Hamouma, qui ouvre le score de près. Les Stéphanois, bousculés par la réaction montpelliéraine, gèrent péniblement leur avance jusqu’à la 45minute, lors de laquelle Ruffier repousse du bout du pied un penalty axial de Sio.Toujours privé de ses pistons Aguilar et Roussillon, Montpellier domine complètement le second acte et multiplie les centres ratés (31 sur 37) et les frappes lointaines, dont une fusée de Dolly sortie par l'intraitable Ruffier. Les joueurs de Jean-Louis Gasset - de retour à la Mosson après avoir conclu la saison dernière sur le banc du MHSC - ont l’occasion de breaker en contre mais Lecomte se fait lui aussi remarquer en bien. Dans la foulée de la sortie sur blessure de Mukiele, Skhiri ne trouve que le poteau sur la dernière occasion du MHSC (84), pour qui l'Europe s'éloigne. Les Verts grimpent, eux, à la 5place.Quelle équipe française peut, aujourd’hui, s’asseoir à la table de l’AS Saint-Étienne et dire "je suis invaincue depuis plus longtemps que toi" ? Aucune.