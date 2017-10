Saint-Étienne et Toulouse au ralenti

175

Toulouse (4-4-2) : Lafont - Amian, Diop (c), Jullien, Moubandje (Yago,32e) - Somália, Blin, Imbula (Toivonen, 61e), Gradel - Jean (Sanogo,75e), Delort.

Entraîneur : Pascal Dupraz.



Saint-Étienne 4-3-3 : Ruffier (c) - Gabriel Silva, Théophile-Catherine, Lacroix, M'Bengue - Dabo(Soderlund, 87e), Pajot, Maïga - Hamouma, Bamba, Hernani (Monnet-Paquet, 75e).

Entraîneur : Óscar García.

MR

La parité peut être parfois injuste. Car entre un Toulouse volontaire et un Saint-Étienne inquiétant, le partage des points a de quoi frustrer les uns et faire douter les autres.Un genou tordu et un coup de tatane dans le visage, ça réveille. Après avoir perdu Moubandje sur blessure (25) et que Corentin Jean a goûté aux crampons de Mbengue (34), Toulouse a sorti de sa torpeur un match qui se résumait jusqu'ici à une accumulation de fautes grossières et de rares incursions stéphanoises en contre. Mais le Téfécé tombe sur un Ruffier une énième fois déterminant, quand ce n'est pas Jonathan Bamba qui le supplée sur sa ligne après un coup de tête de Christopher Jullien (44). Le portier rasé continuera de dégoûter les attaquants violets. Même quand Toivonen place une tête en position de hors-jeu, la Ruf' claque une horizontale pour épater le Stadium (72).Avec un Corentin Jean virevoltant, un Delort avec la bave aux lèvres, un Gradel se rappelant au bon souvenir des Verts, les hommes de Dupraz ont été clairement les plus emballants malgré le manque de précision. Kévin Monnet-Paquet aurait pu forcer le destin et camoufler la faiblesse de son équipe (84), mais il sort perdant de son face-à-face avec Alban Lafont Sixième, Saint-Étienne voit s'éloigner le train de tête dans lequel est tranquillement installé Lyon . Le derby de la semaine prochaine s'annonce brûlant pour les hommes d' Oscar García.