Saint-Étienne officialise l'arrivée d'Oscar Garcia

Les Verts tiennent leur nouveau coach, et cette fois c'est officiel.L'accord entre les deux parties avait déjà été trouvé, et les supporters de Sainté n'attendaient plus que l'officialisation du Oscar Garcia , qui a fait des merveille en Autriche au Red Bull Salbourg où il a remporté deux coupes nationales et deux championnats d'affilée, débarque pour remplacer Christophe Galtier . Le coach espagnol de 44 ans s'est engagé pour deux saisons, et a pour mission d'apporter à Saint-Étienne la culture de la gagne et du beau après laquelle le club court depuis quelques temps.Et ça fait un entraîneur étranger de plus dans notre bonne vieille Ligue 1 !