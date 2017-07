Saint-Etienne dément les révélations sur Oscar Garcia

NG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans un communiqué publié par le site du club, l'AS Saint-Étienne a démenti formellement les informations publiées ce matin dans le quotidienLe journal français évoquait les conditions difficiles dans lesquelles Oscar Garcia devait composer depuis son arrivée dans le Forez, faisant notamment état des problèmes de climatisation dans l'hôtel où Oscar Garcia et ses adjoints étaient logés. Le club aurait également donné à son coach le téléphone et l'ordinateur d'un ancien salarié, le nouvel entraineur de Saint-Étienne «» .avait également révélé que Romeyer avait invité son nouvel entraineur «» après qu'un vide juridique dans le contrat ne mettait pas de moyen de locomotion à disposition de Garcia pour faire la route jusqu'à l'Étrat.Des révélations qui ont passablement agacé l'ASSE, qui a publié un communiqué dans la matinée afin de dénoncer ce que le club pointe comme «» . «L'Équipe» , pouvait-on lire sur le site officiel du club.En vert et contre tous.