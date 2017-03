Saint-Étienne cherche des billets verts

1

Magie de l'effet boule de neige.Alors que les discussions liées au rachat du stade Geoffroy-Guichard par l'AS Saint-Étienne ont officiellement débuté, voilà que les deux actionnaires majoritaires du club se sont mis en quête d'argent frais.Les récentes bonnes performances des Verts donnent des idées à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo qui souhaitent désormais franchir une étape en recrutant un nouvel actionnaire et ainsi augmenter le budget du club, qui culmine actuellement autour de soixante-dix millions d'euros, soit le sixième de Ligue 1. Les deux hommes cherchent un investisseur, non majoritaire, capable d'injecter entre vingt et vingt-cinq millions d'euros supplémentaires dans le capital, comme le rapporte. Une telle augmentation permettrait d'acheter deux où trois joueurs susceptibles de faire passer un cap et de rester à la lutte avec les grands de Ligue 1.Si aucune piste n'a été avancée pour le moment, Bernard Caïazzo souhaite que cette augmentation de budget ait lieu dans les dix-huit mois et que les fonds soient français.