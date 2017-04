Saint-Étienne cale face à Rennes

0

Saint-Étienne 1-1 Rennes

Des fumigènes, des chants, une banderole déployée, quelle ambiance en cette 16minute de jeu ! Sauf que les Ultras stéphanois qui viennent de pénétrer dans Geoffroy-Guichard n’y ont pas été invités, la réception de Rennes étant censée se dérouler à huis clos. Après de longues minutes de discussions entre le président Roland Romeyer et les supporters lors d'une interruption de la rencontre, la partie peut réellement commencer.Avant la première pause du premier acte, les Rennais se montrent les plus entreprenants mais Giovanni Sio voit sa frappe s’écraser sur la barre transversale stéphanoise (14). Au premier retour des vestiaires, le match est disputé. Ce sont d’abord les joueurs de Christophe Galtier qui sont les plus dangereux sur un coup franc de Jordan Veretout repoussé par Benoît Costil. Puis vient la réponse des Bretons qui, sur une action de Giovanni Sio totalement oublié par Loïc Perrin , place sa tête dans les gants de Stéphane Ruffier (30). Moins de dix minutes plus tard, les Verts ouvrent le score sur une offrande de Romain Hamouma pour Robert Berić, peinard au premier poteau (1-0, 39). Mais l’alternance est de rigueur dans le Chaudron en cette journée d’élection. Juste avant la mi-temps, sur un corner de Yoann Gourcuff Mexer boxe le ballon de la tête pour tromper le gardien stéphanois (44). Les principales occasions viennent alors de se produire. Les deux équipes n’arrivent plus à imposer leur rythme et se neutralisent.Une rencontre entre deux des équipes françaises réalisant le plus de matchs nuls ne pouvait pas se terminer autrement.