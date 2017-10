Saint Etienne : Bamba écarté

LG

Bamba, tant pis.Principal artisan du bon début de saison de St-Etienne (8avec 14 points), Jonathan Bamba ne fait pas partie du groupe contre Metz . L’auteur de trois pénos depuis le début de la saison est en conflit ouvert avec ses dirigeants concernant une prolongation de son contrat, qui expire en juin prochain. Ce qui est suffisant pour que Roland Romeyer et Dominic Rocheteau boudent et demandent à coach Garcia de ne plus l'appeler en équipe première, et ce jusqu’à nouvel ordre, d'aprèsLes agents du joueur prétextent, eux, un simple rendez-vous manqué, où les deux parties devaient notamment discuter pognon.Les Verts, ces gros forceurs.