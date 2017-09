Saint-Étienne a souffert face à Angers

222

Qui a dit qu’on s’ennuyait le dimanche après-midi en Ligue 1 ? Certainement pas les spectateurs de Geoffroy-Guichard présents pour la réception d’ Angers Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, Rémy Cabella n’a pas perdu de temps pour se présenter au public bouillant du Chaudron. Dès la première minute de jeu, l’ancien Marseillais lance la partie d’un plat du pied imparable, après une bonne combinaison avec Diony et un relais avec Pajot. Le néo-Stéphanois a déjà pris ses marques avec ses nouveaux coéquipiers.Malgré cette entrée en matière parfaite de l’ ASSE , les Angevins ne se laissent pas abattre et répliquent très rapidement. À la suite d’une main de Pierre- Gabriel dans la surface, Thomas Mangani transforme son penalty avec un brin de chance. Les compteurs remis à zéro, les deux équipes ont faim de ballons et d'occasions.Au retour des vestiaires, l’intensité entre les deux formations ne faiblit pas. Le Chaudron gronde, mais Pajot est logiquement expulsé après s’être rendu coupable d’une grosse faute sur le portier adverse (48). À onze contre dix, le SCO pousse, mais Pierrick Capelle bute sur la barre transversale de Stéphane Ruffier (63).Plutôt que de donner l’avantage aux siens, Enzo Crivelli voit lui aussi rouge (83). Les joueurs d’Óscar García voient alors l’occasion de remporter les trois points, mais Cabella et Bamba butent tour à tour sur Letellier en toute fin de partie.La belle opération est pour Angers qui, avec ce nul ramené du Forez, n'a toujours pas perdu en Ligue 1 cette saison.