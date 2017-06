Sagnol entraîneur adjoint d'Ancelotti

HL

Le Vénérable W.Sans emploi depuis son renvoi du poste d'entraîneur principal des Girondins de Bordeaux , le 14 mars 2°16, Willy Sagnol va retrouver un banc mais cette fois-ci en tant qu'entraîneur adjoint. Ayant joué huit ans et gagné cinq championnats d' Allemagne sous les couleurs du Bayern Munich , le club bavarois lui a naturellement proposé d'assister Carlo Ancelotti Après plusieurs jours de réflexions, le technicien français, âgé de 40 ans, a accepté de signer un contrat d'un an. Le club allemand a annoncé la nouvelle sur son site internet. Il commencera sa mission en juillet prochain et prendra ainsi la place restée vacante depuis janvier par Paul Clement , parti s'installer sur le banc de Swansea . Cette collaboration va permettre au coach français de progresser aux côtes du maître italien qui pourra quant à lui bénéficier de l'expérience de l'ancien sélectionneur des espoirs.Good Willy Hunting.