Sagnol adjoint d'Ancelotti au Bayern ?

Une Ligue des champions et cinq Bundesliga, Willy Sagnol n'est toujours pas rassasié.Sans club depuis mars 2016 après avoir été limogé de Bordeaux, Willy Sagnol cherche un challenge pour rebondir. Et l'ex-international français pourrait retrouver son club de cœur, le Bayern Munich.En effet,a annoncé aujourd'hui que l'homme de 40 ans pourrait retrouver la Bavière, sur le banc. Pas en tant que numéro un, mais en tant qu'adjoint de Carlo Ancelotti , l'entraîneur actuel du Bayern. Et si le tacticien français était annoncé du côté du Ghana il y a quelque temps, il ne fait aucun doute qu'il privilégiera le club qui lui a tant donné.Allez Carlo, viens sauver Willy du Pôle Emploi.