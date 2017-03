Sacristan écarte l'option Barça

0

C'est déjà un concurrent de moins pour Manuel Valls Lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, Eusebio Sacristán, entraîneur de la Real Sociedad , s'est exprimé sur la rencontre qui les oppose ce vendredi au Betis Séville , mais il a aussi évoqué les rumeurs qui en font un candidat pour la succession de Luis Enrique sur le banc du Barça la saison prochaine.Dans tous les cas, si Sacristan est le choix de la direction du Barça, il faudra mettre la main à la poche, car l'entraîneur vient de resigner pour deux ans à Anoeta. Dans son contrat figure une clause de départ fixée à cinq millions environ, selon. Il a déjà rassuré son président, après les rumeurs lancées par la Cadena Ser : il n'y a eu aucun contact avec la direction du Barça jusqu'ici.Par ailleurs, Sacristan est décidé à honorer son contrat, et plus si affinités : «» , a-t-il affirmé en conférence de presse.La primaire catalane ne fait que commencer et un candidat, pourtant pas mis en examen, se retire déjà.