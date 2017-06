Sablé directeur du centre de formation des verts

[ COMMUNIQUÉ ] Julien Sablé promu à la tête du centre de formation https://t.co/6EXc9fwQhw — AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 2 juin 2017

Ancien joueur pendant de longues années à l'ASSE, Julien Sablé a été nommé à la tête du centre de formation des verts. Une belle promotion pour l'homme de 36 ans, qui n'avait pour l'instant entrainé que les U15 et la CFA 2.Et si l'ex-milieu de terrain n'a pas forcément l'expérience de la direction, il connait parfaitement le club. Et pour Roland Romeyer , c'est un réel atout : «» a déclaré le président de Sainté dans un communiqué.L'objectif : sortir un Saint-Maximain par an.