Sabaly, objectif Paris

Auteur d’une saison remarquable avec les Girondins de Bordeaux, Youssouf Sabaly n’en finit pas d’impressionner. Le latéral droit, que le PSG accepte de prêter, mais refuse de vendre, fait l’unanimité partout où il passe. Et bientôt dans la capitale ?

Pas de réel défaut

Un comportement parfait

Par Florian Cadu

Singulière. Voilà comment la carte de visite de Youssouf Sabaly pourrait être qualifiée. Membre du Paris Saint-Germain depuis près de quinze ans, celui qui soufflera ses 24 bougies le mois prochain n’a pourtant jamais porté le maillot de l’équipe professionnelle. Mais tout laisse penser qu’il défendra un jour les couleurs de son employeur. Car s’il est prêté à droite à gauche, comme de nombreuses autres potentielles pépites, le jeune joueur peut s’accrocher à quelques petits mots a priori anodins pour espérer un avenir dans la capitale : prêté sans option d’achat. En effet, cela fait trois ans et demi que Sabaly est envoyé se faire les dents dans le reste de l’Hexagone avec ce statut (Évian entre 2013 et 2015, Nantes en 2015-2016, et Bordeaux actuellement).Le rendement du monsieur satisfait toujours pleinement son hôte, mais ce dernier ne peut donc jamais envisager un transfert sec. «, s’est par exemple désolé Jean-Louis Triaud sur RMC."On verra à la fin de la saison." » Alors, forcément, le principal intéressé rêve d’un futur au PSG , où il a été formé. «, observe-t-il dans» , remet José Martinez, entraîneur adjoint de Pablo Correa Nancy et ancien bras droit de Pascal Dupraz à Évian, où il a coaché le défenseur. Lui ne garde que des bons souvenirs du footballeur : «» À Nantes et Bordeaux , le constat est identique : l’arrière droit enchaîne les parties et s’impose dans son couloir grâce à une puissance offensive qui n’altère pas ses qualités défensives.Martinez, qui le décrit comme un «» , pointe la progression du garçon : «» Comme lors du 5 novembre dernier, quand il s’offre les deux passes décisives des deux buts de son équipe contre Lorient . Où lors des confrontations face à Nantes Lyon et Metz , où il sort des prestations XXL.Pour enjoliver encore un peu plus le portrait du numéro 20, tous les techniciens qui ont travaillé avec lui parlent d’une personne aux qualités humaines certaines. Michel Der Zakarian , qui l’a connu à Nantes , dans: «» Dupraz en conférence de presse, en août dernier : «(...)(...)» Des propos qui n’ont rien d’étonnant pour Martinez. «, corrobore l’ex-adjoint de Dupraz.» Le bonhomme réclame au contraire des conseils sur son jeu, demande des séances vidéo personnelles pour progresser, reste discret dans les médias, fait parfaitement le boulot sur le terrain (65 rencontres de championnat en deux saisons avec l’ ETG ), se fait naturellement respecter par ses partenaires avant de grandir chez les Canaris (28 titularisations) et chez les Girondins (20 matchs). Pas vraiment le même style que Serge Aurier , donc. Mais un de ses futurs concurrents ?