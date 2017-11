Sá, il est revenu pour mettre Casillas sur le banc

En découvrant le tirage au sort des groupes de Ligue des champions, Iker Casillas se voyait déjà affronter Pepe, son ancien coéquipier au Real Madrid, lors du déplacement de Porto en Turquie. Sauf que depuis un mois, San Iker s'assoit sur le banc, laissant les cages des Dragões à José Sá, ses 24 ans et sa barbe rousse.







En quittant le Real Madrid pour le FC Porto Iker Casillas ne pensait plus jamais revivre cette situation. Et pourtant, lors du match de Ligue des champions à Leipzig du 17 octobre dernier (3-2), le portier espagnol s’est assis sur le banc des remplaçants, laissant sa place au plus jeune José Sá (24 ans). Une blessure ? Non. Une embrouille avec son coach ? Non plus. Seulement une «» , comme l’explique en toute franchise Sergio Conceição aux médias : «» Comprendre : tout Casillas qu'il est, Iker s'entraîne moins bien et donc mérite moins que son concurrent. Dur. D’autant plus que San Iker n’avait encaissé jusque-là que six buts en dix rencontres, gardant même sa cage inviolée à sept reprises. Mais Sergio Conceição se fout des statistiques, José Sá est son nouveau gardien numéro 1 et Casillas va devoir cravacher pour récupérer sa place.Né à Braga , dans le nord du Portugal , José Sá a d'abord fait parler de lui bien plus au sud, à Lisbonne, où il intègre le centre de formation du Benfica en 2011, à 18 ans, avant de filer sur l’île de CR7 au Maritimo Funchal quelques mois plus tard. Là-bas, le portier portugais ne joue que très peu, voire pas du tout. Mais ce statut de remplaçant du Français, Romain Salin , n’empêche pas le FC Porto de balancer plus d’un million d’euros pour le recruter en janvier 2016, ni les sélections jeunes du Portugal de le titulariser, faute de mieux. Et c’est ainsi que malgré quelqueset un style peu académique, José Sá se retrouve titulaire en finale de l’Euro Espoirs 2015 (défaite aux tirs au but contre la Suède ) et dans le groupe du Portugal qui s’envole en Russie pour disputer la Coupe des confédérations.Avant d’être un gardien de but, José Sá c’est avant tout un style. Cheveux gominés, longue barbe rousse, tatouage de Jésus-Christ sur l’avant-bras gauche, tête de mort sur le pectoral droit. Au pays d’Amalia Rodrigues, José Sá est le digne héritier de Raul Meireles dans le cœur des hipsters. Loin, très loin de la tête de premier de la classe de Mile Svilar , ce jeune portier belge (18 ans) qui a pris la place de Júlio César dans les cages du Benfica Lisbonne. «"la boulette de José Sá""Pardonné "» , s’emporte Sergio Conceição pour prendre la défense de son portier.Finalement, au-delà de sa barbe et ses quelques erreurs de jeunesse, ce qui fait tiquer la presse comme certains fans, c'est la mise au ban d' Iker Casillas , joueur le plus capé de l’histoire de la Ligue des champions qu'il a remportée à trois reprises, champion du monde et double champion d’Europe. Sans raisons vraiment rationnelles en plus, puisque les performances de José Sá laissent encore à désirer. Là encore, Sergio Conceição est à la parade : «(gardien du Benfica , ndlr)» Décidément, après José Mourinho au Real Madrid Iker Casillas n’a pas la cote auprès des techniciens portugais. Mais peu importe, du haut de ses 36 ans, le portier espagnol a appris à relativiser et se consacre à sa nouvelle passion : gazouiller sur Twitter. Un message à Gigi Buffon par-ci, des photos de crevettes par-là, mais toujours rien pour celui dont il est aujourd'hui la doublure.