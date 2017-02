S'il garde des chances en Liga, le Barça achèterait Juanfran Moreno

0

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Club espagnol cherche intérimaire, disponible tout de suite.À la suite de la blessure de longue durée d' Aleix Vidal , le Barça se retrouve avec le seul Sergi Roberto pour le poste de latéral droit, dont ce n'est pas la place de prédilection. Le cluba l'autorisation de la Fédération espagnole de recruter un bouche-trou médical – il ne peut venir que de Liga – d'ici au 2 mars prochain, mais tarde à se décider.Ils prendront leurs décisions après ce week-end : si, et seulement si, les résultats du week-end leur permettent de croire encore au titre, les Catalans devraient s'activer pour faire venir Juanfran Moreno , joueur du Deportivo La Corogne (et ancien du Real Madrid Castilla), annonce. Dans le cas contraire, les Catalans continueront avec leur effectif actuel : la direction barcelonaise ne veut pas casser sa tirelire pour un joueur qui ne pourra de toute façon pas jouer la Ligue des champions, ni la finale de la Coupe du Roi, alors qu'elle pourra recruter le joueur de son choix dans quelques mois. Moreno , vingt-huit ans, serait donc la priorité descomme solution d'urgence : il a une clause de départ de huit millions, somme correcte pour un club comme le Barça , et est, tout comme Aleix Vidal , un ailier reconverti en latéral, ce qui conviendrait parfaitement au jeu catalan. Il est d'ailleurs lié au même agent que celui qu'il viendrait remplacer.Recruter un ancien Madrilène pour lutter pour le titre, un comble pour le Barça