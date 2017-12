S'il vous plaît, donnez-nous ces tirages !

SOFOOT.com // CDM 2018 // Tirage au sort

L'heure du tirage au sort a sonné. À 16h, ce vendredi, tous les regards de la planète football se porteront vers le Palais d'État du Kremlin, à Moscou. Vêtu de son plus beau costume, Gary Lineker apparaîtra comme le maître de cérémonie du tirage de la phase de poules du Mondial 2018. Et voilà ce qui nous ferait kiffer...