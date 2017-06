S'il te plaît, dessine-moi un ballon

À compter de cet été, la Ligue 1 jouera avec un nouveau ballon griffé Uhlsport, qui a gagné le marché au détriment d'Adidas, qui avait remplacé Puma il y a cinq ans. D'un Allemand à l'autre, comment fait-on un bon ballon ?

Par Éric Carpentier

C'est une petite bombe ronde qu'a lâchée la LFP, le 29 mai dernier. Adidas, qui équipait la Ligue 1 depuis cinq ans, est doublée sur la ligne par Uhlsport pour un but à six millions d'euros. Soit le prix payé, sur un quinquennat, par le petit équipementier allemand (autour de 20 millions de chiffre d'affaires en France , contre près de 700 millions pour Adidas) pour fournir les 14 000 ballons annuellement nécessaires aux joueurs de Ligue 1 et Ligue 2. Un braquage fruit d'un minutieux travail de préparation, de l'observation à la réalisation.Si, depuis 2008, toutes les équipes de Ligue 1 sont priées de jouer avec le même cuir (Puma d'abord, Adidas ensuite), Uhlsport n'a pas abdiqué pour autant. D'abord parce que ses ballons étaient ceux de la Coupe de la Ligue depuis vingt ans (c'est Hungaria qui prend la suite, jusqu'en 2022). Ensuite parce qu'il avait déjà gratté la Ligue 2 lors du dernier appel d'offres, en 2012. Enfin, rappelle Olivier Lassalle, directeur du développement de la marque, parce qu'avant 2008, Uhlsport «» Forcément, au moment de répondre au nouvel appel d'offres, la branche française implantée à La Ciotat a quelques arguments à faire valoir : «» , continue celui qui n'est pas député. «» Comme pour les droits TV, les équipementiers proposent et la Ligue dispose.Mais quel intérêt pour les fabricants – souvent allemands donc – de payer pour fournir des ballons ? Les ventes, évidemment. Car, en gonfle comme ailleurs, l'image compte souvent plus que la qualité. Lassalle poursuit : «» Du côté des «» en revanche, celles des clubs amateurs, tout licencié a déjà pu le remarquer : Uhlsport est tranquillement numéro 1. De ce côté-là, l'exposition qu'offre la Ligue 1 ne servira qu'à conforter une place déjà bien assise.Les professionnels vont donc découvrir les touchers qu'offrent l'Elysia, en Ligue 1, et le Triomphéo, en Ligue 2, soit «» , une approche que les communicants de la future ex-SNCF n'auraient pas renié. Plus concrètement, la construction du ballon est le fruit d'un travail collectif, strictement encadré par l'homologation de la FIFA, qui contrôle les critères de circonférence, de rétention d'air ou de trajectoire. «» , explique Lassalle. Le fait que la firme fondée par Karl Uhl équipe historiquement les gardiens, depuis Dino Zoff Alban Lafont en passant par Hugo Lloris , assure-t-il alors un ballon aux trajectoires plus lisibles par les portiers, loin du Jabulani de la Coupe du monde sud-africaine ? Pas vraiment, pour le directeur : «Pour obtenir un tel résultat, trois éléments sont essentiels. D'abord le cœur, autrement dit la vessie, «» Ensuite vient le squelette, les panneaux : «waterproof. » Enfin, il y a la peau, soit «» , termine professeur Lassalle.Voilà pour la composition du ballon. Le prix ? 140 euros, quand même. Pas à la portée de toutes les bourses, alors pour répondre au maximum de demandes, le ballon est décliné en différentes versions, jusqu'à 20 euros pour le réplica le plus abordable. Le directeur du développement de la marque l'assure, si matériaux et techniques diffèrent, performance et durabilité restent inchangées. Comment ? Mystère. Autre tour de passe-passe, la couleur du nouveau ballon changera à mi-saison, en accord avec les diffuseurs, dont l'accord est indispensable avant tout choix de design. Et si la couleur future changera, une chose est sûre, ce ne sera pas l'orange. Assurément un bon point pour le petit nouveau.