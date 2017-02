Søderlund se blesse à nouveau

0

Il a mis plus d'un mois pour retrouver les terrains, mais seulement sept minutes pour se blesser de nouveau.Ce diable d'Alexander Søderlund trouve toujours le moyen d'enquiquiner le voisin lyonnais. La saison dernière, il avait planté l'unique but de la victoire de Saint-Etienne à domicile , ce week-end, il a offert une passe décisive pour Romain Hamouma sur le second but des Verts lors de la victoire (2-0) face aux Gones.De bonnes performances qui ont poussé Christophe Galtier à tenter un coup en faisant rentrer l'attaquant norvégien à la 74minute contre Nice (1-0). Manque de bol, victime d'une douleur à la cuisse, le blondinet n'est resté que sept minutes sur la pelouse de l'Allianz Riviera. «, a expliqué le coach de Saint-Étienne, après le match.