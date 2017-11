Rybolovlev vend le tableau le plus cher du monde

AG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Monaco, champion de la revente.Les Monégasques sont décidément très forts en affaires. Ce jeudi, le président de l'AS Monaco, Dmitri Rybolovlev, a réalisé une vente record en matière d'art. Le dernier tableau de Léonard de Vinci non possédé par un musée, intitulé «» , a été adjugé à hauteur de 450,3 millions de dollars (382 millions d'euros) à l'occasion du vente aux enchères organisée par Christie's à New York. Cette œuvre était notamment à l'origine du conflit entre le propriétaire du club de la principauté et le marchand d'art Yves Bouvier.Le marchand d'art suisse avait vendu le tableau de maître à Rybolovlev pour la somme de 127,5 millions de dollars. Le patron de l'ASM estime avoir été floué dans cette transaction et avait porté plainte pour escroquerie en janvier 2015. Dans le camp Rybolovlev, on estime que «» du milliardaire russe.À contrario, l'avocat de Yves Bouvier explique que cette vente démontre qu'il y a pas eu d'escroquerie de la part de son client : «» .Un spécialiste a quand même émis des doutes sur l'authenticité de l'œuvre.Qui est «» ?