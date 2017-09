Rybolovlev pourrait quitter Monaco

AS Monaco

Le parrain du Rocher.Au cœur d'une affaire d'escroquerie et de traffic d'influence, le président de l'AS Monaco , Dmitri Rybolovlev, songerait à mettre les voiles, selon le. Le parquet général de Monaco a ouvert «» vendredi, après le départ du Garde des Sceaux de la Principauté, Philippe Narmino, à cause de ses relations avec le patron de l' ASM Le milliardaire russe, qui est en conflit avec un marchand d'art, pourrait donc quitter le Rocher à la demande du Prince Albert, voulant éviter tout contact avec ce scandale. Le club monégasque se retrouverait alors orphelin de son président.Pas de quoi paniquer pour les supporters monégasques : les ressources du club se portent au mieux et les 180 millions du PSG pour l'option d'achat de Kylian Mbappé arriveront en fin de saison.Rybolovlev «» .