Rybolovlev ouvre la porte à un départ d'Mbappé

Paroles de proprio.Kylian Mbappé, à cause de son ascension phénoménale, se voit courtisé par toute l'Europe à seulement 18 ans. Et puisque l'argent fait presque tout aujourd'hui, se questionner sur son avenir semble logique. Surtout quand Rybolovlev ne ferme pas la porte à son départ.Le propriétaire du club monégasque a affirmé dans un entretien donné àce lundi, que rien n'était impossible concernant sa pépite «» . Plus inquiétant encore, le milliardaire russe a ensuite déclaré qu' «» , comme si l' ASM demeurait impuissant face à l'intérêt des grands clubs. Reste à connaitre les intentions du jeune français - qui souhaiterait rester selon son entourage - puisque que son futur dépendra uniquement de ses envies et non de celles du club, apparement.Kylian aux pieds d'argent.