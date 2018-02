Ryan Mason arrête sa carrière

NB

Triste nouvelle outre-Manche. Ryan Mason , milieu de terrain de Hull City et éphémère joueur de Lorient , a annoncé ce mardi la fin de sa carrière de joueur à seulement vint-six ans.En cause, une fracture du crâne survenue en janvier 2017 après un contact tête contre tête pour le moins brutal avec Gary Cahill . Le milieu de terrain anglais (une sélection avec les) avait été opéré juste après le match et n'avait jamais rejoué depuis sur ordre des médecins du club., a-t-il déclaré dans un communiqué.