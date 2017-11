Ryan Giggs futur directeur d'une académie au Vietnam

AC

Le devoir de transmission.L'après carrière de Ryan Giggs se passe plutôt pas mal. Après avoir entraîné Manchester United en tant qu'entraîneur principal mais surtout en tant qu'adjoint, l'ancienne gloire desmultiplie les projets annexes. Après avoir racheté le club de Salford City , club de la banlieue de Manchester de sixième division, Ryan Giggs est également en passe de devenir directeur du académie de jeunes joueurs au Vietnam.Accompagné de Paul Scholes et du directeur du management de Man United Mike Farnan, les trois hommes vont inaugurer l'ouverture de l'établissement.La bande de Giggs ne va pas pour autant habiter au Vietnam, mais va privilégier les allers-retours depuis le Royaume-Uni. Leur mission sera de former des jeunes éducateurs et de transmettre leur expérience et le savoir-faire aux jeunes vietnamiens.Chapeau.