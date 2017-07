Rupture Griezmann-Olhats

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La collaboration entre Eric Olhats et Antoine Griezmann est terminée. Depuis près de douze ans, l'attaquant français était conseillé par celui qui officie toujours comme recruteur à la Real Sociedad . Ce dernier l'avait repéré à l'âge de quatorze ans et l'avait véritablement pris sous son aile. Il l'avait même hébergé pendant près de cinq ans durant sa formation. Une relation forte était née entre les deux hommes.Mais depuis quelques mois, Olhats ne se retrouvait plus dans «» comme il l'a confié à. Mais il n'en veut pas pour autant à: «» .Se quitter bons amis.