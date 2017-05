Rui Patrico attiré par l'OM

0

Le grand ménage commence à l'OM et certains vont en faire les frais.À commencer par Yohann Pelé, qui ne sera probablement plus le gardien titulaire l'année prochaine. Et pour lui succéder, la piste de Rui Patricio semble probable, d'autant que le Portugais se montre intéressé par le projet olympien.Le média portugaisa annoncé aujourd'hui que le joueur du Sporting était attiré par l'OM. Mais pourquoi Marseille , alors que Manchester City et Arsenal sont prêts à sortir le carnet de chèque pour lui ? Tout simplement parce que le gardien lusitanien veut avoir des garanties sur son temps jeu, chose qu'il ne pense pas avoir avec leset les. Le Sporting Portugal réclamerait une somme de 45 millions d'euros pour libérer le champion d'Europe.Quand Benatia dit non Rui Patricio dit oui, c'est le jeu.