Ruffier-Subasic, vis ma vie

Ce vendredi soir, Ruffier et Subasic échangeront peut-être leurs soucis sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, après avoir sans doute échangé leurs destins il y a six années maintenant.

1

Prendre le risque

Oublier et se relever

Par Chris Diamantaire

Propos de Jean-Luc Ettori recueillis par

À quoi juge-t-on un gardien ? À ses arrêts, ces ballons qu'il aurait dû arrêter, son palmarès, sa fidélité, sa cote d'amour ? En mai 2011, Stéphane Ruffier , auteur de sauvetages miraculeux depuis qu'il avait conquis les cages de Flavio Roma, n'a pas pu sauver son club formateur de la descente aux enfers. C'était face à Lyon , contre qui il a souvent dû baisser sa tête austère et fière. La désillusion pointait encore au zénith quand il a répondu ces mots malheureux à un journaliste qui lui demandait s'il allait suivre son club en seconde division : « Jean-Luc Ettori , ancien gardien du club de la Principauté, souligne d'ailleurs ce tempérament fonceur : «"Je vais accompagner l'AS Monaco en Ligue 2 pour mieux rebondir ensuite."Sept mois après que le portier trop souvent abandonné par ses coéquipiers a abandonné son club, Danijel Subasic arrivait de sa Croatie natale pour défendre les couleurs d'un Rocher au bord du gouffre dont il n'avait sans doute jamais entendu parler. Depuis, les deux hommes sont restés fidèles. À la carrière plus qu'honorable mais assez pauvre en trophées, en sélections et en émotions de l'un s'est confrontée l'improbable ascension de l'autre, champion de France , demi-finaliste européen et numéro un d'une nation qui ira à la Coupe du Monde. Pourtant, qui oserait affirmer sans nuances que « Suba » est plus fort que « La Ruffe » ? Personne, surtout au moment où le gardien de l'AS Monaco étire de semaine en semaine sa traditionnelle mauvaise entame de saison. C'est la vie d'un gardien : les places sont chères et, quand elles se libèrent, le risque est parfois récompensé, d'autres fois sanctionné.Lorsqu'il a signé à l'AS Saint-Étienne, Stéphane Ruffier a renoncé à une proposition qui émanait du pays où l'on ne tolère pas les grands gardiens de « petite » taille selon la théorie contestée de Christophe Lollichon , qui s'occupe des gardiens de Chelsea . C'était Manchester City qui avait frappé à la porte, pour un poste de doublure de luxe. Ruffier a renoncé à bien davantage plus tard, en envoyant valser l'Équipe de France . Ça ne surprend pas Jean-Luc Ettori : «Globalement irréprochable dans le marasme qui règne actuellement dans le Forez, le Bayonnais n'est pas à l'abri de vouloir changer d'air après sept années de bons et loyaux services. Le contexte actuel pourrait en tout cas l'y pousser : «» , renchérit celui qui a aussi été l'entraîneur des gardiens de l' ASM pendant une décennie.Changer d'air n'est pas sans doute pas la priorité de Subasic. Se changer les idées après cette mauvaise passe, sans doute un peu plus. Mais comment ? Il n'y a pas de solution miracle selon Ettori : «Le gardien monégasque paraît en tout cas toujours aussi fébrile dans ses sorties aériennes, une lacune qu'il partage avec Ruffier, même si ce dernier a beaucoup progressé dans ce domaine : «» , analyse l'ancien international. Il est souvent reproché à Subasic d'être justement trop passif dans sa surface, quand Ruffier cultive son style autoritaire. Vont-ils échanger de nouveau leur place ce soir ? Quoi qu'il arrive, les doutes du moment n'effaceront pas le reste, et c'est une légende qui le dit : «