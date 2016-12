Ruffier dégoûte Guingamp

Après une première mi-temps globalement maîtrisée, les Stéphanois ont su faire le dos rond pour tenir le 1-0. Et ce, grâce à un exceptionnel Stéphane Ruffier.

AS Saint-Étienne 1-0 En Avant Guingamp

L'éclair Hamouma

Le mur Ruffier

» Après sa belle entrée en jeu contre Anderlecht Romain Hamouma faisait part de son impatience de retrouver du rythme avec Saint-Étienne. Car depuis le début de la saison, Hamouma n'a pu disputé que 358 petites minutes en Ligue 1. Et ce dimanche, contre Guingamp , pour la première fois depuis longtemps, l'ancien du Stade Malherbe a eu l'occasion de peser vraiment dans un match. Il ne l'a pas manquée. En marquant le seul et unique but de la rencontre, Hamouma donne de l'air à des Verts en manque d'oxygène depuis quelques rencontres. De toute façon, cela fait pas mal d'années que la bonne santé offensive de l' ASSE est directement liée à celle de son numéro 10/ailier. En espérant que les pépins physiques le laissent tranquille une bonne fois pour toutes.Dans la lignée de sa deuxième mi-temps de folie contre Anderlecht en Ligue Europa, l'AS Saint-Étienne entame ce match par le bon bout. Soucieux d'enfin prendre un peu de plaisir en Ligue 1, les Verts se lâchent d'entrée de jeu, notamment Oussama Tannane , très en jambes. Mais les véritables hommes forts de l' ASSE en première période sont Kévin Malcuit , très actif dans son couloir droit, et Romain Hamouma , toujours aussi juste techniquement. D'ailleurs, juste avant la demi-heure de jeu, le premier lâche un grand pont pour servir le second en retrait. Le placement, le contrôle et le plat du pied sont parfaits pour tromper le gardien guingampais. Sainté marque dès la première mi-temps, et c'est seulement la deuxième fois que cela arrive cette saison.C'est un coup dur pour les Bretons, qui ne déméritent pas depuis le début de la rencontre. D'ailleurs, Lucas Deaux aurait très bien pu ouvrir le score s'il avait été moins timide face à Ruffier (16). Mais en règle générale, même s'ils ont globalement le contrôle du ballon et le font bien tourner, les Guingampais ne parviennent pas vraiment à être piquants dans les derniers mètres. Le bloc vert est quasiment imperméable, et le dernier rempart Ruffier est bien présent pour colmater les éventuelles brèches, notamment face à Briand (36). Du coup, les Verts peuvent se faire plaisir en contre. À la 32minute, Hamouma continue de faire très mal et mène une terrible contre-attaque, conclue par Jordan Veretout qui trouve le poteau.Au retour des vestiaires, les hommes d'Antoine Kombouaré reviennent avec d'autres intentions. Le pressing est plus intense, les passes sont plus rapides et les décalages plus nombreux. Un changement de visage radical d'une mi-temps à l'autre, qui rappelle celui opéré contre Lyon il y a quelques semaines maintenant. Et ça avait été payant (victoire 3-1). Sauf que cette fois-ci, Guingamp tombe sur un os d'une rare solidité : Stéphane Ruffier . Quand ce n'est pas sa barre transversale qui repousse la tête de Mustapha Diallo, c'est lui qui s'y colle pour détourner ou capter la belle frappe de Lucas Deaux à l'entrée de la surface, ou encore les reprises de volée de Jimmy Briand et surtout de Fernando Marçal . Sur ce dernier arrêt, le portier stéphanois s'envole littéralement.Heureusement, car ses coéquipiers retombent dans leurs travers. Les Verts sont maintenant incapables de faire autre chose que de subir. Étouffés dans leur propre moitié de terrain, les hommes de Christophe Galtier peinent énormément à la relance et ne mènent pas un seul contre au-delà de la ligne médiane. Techniquement, on retombe dans ce que Saint-Étienne peut proposer de pire. Mais qu'importe, le chauve avec son chewing-gum continue d'être impérial et sort encore une ou deux parades réflexes spectaculaires. Après deux rencontres de Ligue 1 sans marquer, l' ASSE s'offre l'essentiel en décrochant les trois points, et remontent à la huitième place. À trois unités de leur chère et tendre quatrième place, occupée par l'OL.