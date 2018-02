Rudi Garcia : « On ne peut être que pour le Real »

4

NB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Garcia va droit au but.Interrogé parsur le huitième de finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG Rudi Garcia a clairement affiché ses préférences : «Une petite taquinerie tout en douceur qui survient non seulement le jour du match de Paris à Madrid, mais aussi à onze jours du double Classique entre Marseille et Paris qui s'affronteront deux fois en trois jours fin février.Les hostilités sont lancées.