Royston Drenthe se lance dans le rap

L'Espagne, l'Angleterre, la Russie ou la Turquie. Après avoir pas mal voyagé durant sa carrière, Royston Drenthe avait débuté sa pré-retraite en signant à Baniyas SC, aux Émirats arabes unis. Une pige d'un an qui s'est terminée l'été dernier. Laissé sans club, le Néerlandais n'a plus foulé les pelouses depuis avril 2016. Et pour cause : il passe désormais plus de temps dans les studios d'enregistrement que sur le pré.À vingt-neuf ans, l'ancien du Real a décidé de se lancer dans le rap sous le pseudonyme de. Et pour nous donner un aperçu de son travail, il vient de sortir son premier: «» . Très vite, le titre asur Youtube atteignant plus de 40 000 vues en moins de 24h.En 2008, le milieu de terrain avait déjà montré ses talents de rappeur à l'occasion d'un, avec son ami U-Niq, intitulé Neymar et, donc, Drenthe, on pourra bientôt faire un remake de, uniquement avec des footballeurs chanteurs.