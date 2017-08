Roy Hodgson pense que Rooney va revenir sur sa décision

JB

Wayne renaît ?L'immense Rooney (31 ans) a annoncé mercredi qu'il mettait un terme à sa carrière internationale. Mais outre-Manche, on continue de fantasmer sur une dernière aventure du Liverpuldien sous la tunique nationale.L'ancien sélectionneur anglais Roy Hodgson va même jusqu'à miser sur un retour du meilleur buteur desd'ici au prochain Mondial. «, a commenté l'entraîneur à Sky Sports."Nous avons vraiment besoin de toi, peux-tu sortir de ta retraite ?"On lui souhaite le même destin qu'un certain Zinédine, avec une meilleure fin.