Rouge piquette entre Lille et Bordeaux

D'un côté Lille, à dix à la demi-heure de jeu, qui ne passe pas loin d'une nouvelle soirée très compliquée. De l'autre, Bordeaux et ses recrues, séduisants mais incapables de conclure. Au final, un début de soirée accroché à défaut d'autre chose. Pour le spectacle, il faudra repasser.

Tout Préville

Sankharé en mode lillois

(n.m.) : compétition, lutte entre deux individus. Ex. : Otavio versus Benzia, Maia face à Malcom . 5minute, Otavio attrape Benzia par derrière et bien en retard, il faut toute la diplomatie de M. Letexier pour ne pas sortir un rouge d'entrée. Mais M. l'arbitre ne peut rien pour Thiago Maia , placé en arrière gauche et promis à un long calvaire face à Malcom . Rien, sauf abréger ses souffrances. 14minute, le tacle de Maia rappelle qu'il n'a rien d'un défenseur latéral. 32minute, son pied hautement inconscient précise qu'il est Brésilien et, à ce titre, amateur de capoeira. Un sport pas vraiment du goût de M. Letexier, qui renvoie le Lillois aux vestiaires. Les mathématiques sont formelles : il n'y a plus que trois Brésiliens sur le terrain et surtout plus d'une heure à jouer.Pourtant, dès 19 heures (pour cause de préparation du stade avant la demi-finale de Coupe Davis contre la Serbie , à partir du 15 septembre), les choses ne commencent pas trop mal pour les Lillois. Sans de Préville mais avec Benzia, les locaux affichent une envie et une justesse technique intéressantes, à défaut de se montrer réellement dangereux. Le temps pour Bordeaux de se mettre dans le sens du jeu, pour Malcom d'obliger Bielsa à sacrifier Benzia au profit de Ballo-Touré, un latéral de formation, et pour Sankharé de planter ses crampons aux avant-postes et aux côtés de de Préville. Tout juste à dix, Lille voit son ex placer une tête très, très proche d'ouvrir le score. La plus grosse occasion de la première période. Sous le toit fermé de Pierre-Mauroy, les travées à moitié remplies se disent alors que le match va être long pour leurs protégés.Il n'en est rien. Est-ce le discours de Bielsa, la Ligue 1 trop facile pour être jouée à onze ou les Bordelais qui se voient arrivés trop tôt ? Toujours est-il que si les Bordelais tiennent le ballon, ce sont bien les Lillois qui parviennent à chatouiller ledrivé par Toulalan. Le pressing est coordonné, les transmissions bordelaises trop imprécises pour porter le danger. Jusqu'à cette frappe de Sankharé, définitivement passé attaquant, qui vient mourir à côté du poteau d'un Maignan battu. Pas de sixième but cette saison pour le meilleur buteur bordelais, remplacé poste pour poste par Laborde. Il reste un quart d'heure à jouer, la supériorité numérique bordelaise se fait de plus en plus sentir ? Oui, mais il ne se passera plus rien. Et si Bordeaux reste invaincu, Lille continue avec ses doutes.Lille (4-2-3-1) : Maignan – Thiago Maia , Alonso, Ié, Malcuit – Amadou, Bissouma – Araujo, Benzia (Ballo-Touré 37), El Ghazi – Pépé (Kouamé,+2). Entraîneur : M. Bielsa. Bordeaux (4-3-3) : Costil – Pellenard, Jovanovic, Toulalan, Sabaly – Otavio (Vada 59), Sankharé (Laborde 76), Lerager – Kamano ( Cafu 65), Malcolm, de Préville. Entraîneur : J. Gourvennec.