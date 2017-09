Ross Barkley dément son lapin à Chelsea

Contrary to a number of reports in the press, I did not undertake a medical with any club at any point. — Ross Barkley (@RBarkley20) 2 septembre 2017

I simply decided that due to my injury, it would be best to make a decision on my future and assess all my options in January when fully fit — Ross Barkley (@RBarkley20) 2 septembre 2017

Thanks for all of the support. — Ross Barkley (@RBarkley20) 2 septembre 2017

TD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le coup du lapin ou le coup des pigeons ?Alors que l'intégralité de la presse anglaise annonçait la signature imminente de Ross Barkley Chelsea dans les dernières heures du mercato, la transaction ne s'était finalement jamais réalisée. Selon cette même presse, le milieu de terrain anglais avait pourtant pris l'avion pour se rendre à Londres et effectuer sa visite médicale, avant de faire demi-tour au dernier moment. Mais selon ces trois petits gazouillis publiés par le joueur ce samedi en début d'après-midi sur son compte Twitter, l'histoire est toute autre.Traduction, en VF : «Pour rappel, l'anglais s'était blessé à l'aine en juillet dernier à l'entraînement, et manquera le début de saison des. Un transfert en janvier serait-il d'actualité ? Tottenham et Chelsea sont en tout cas aux premiers rangs.Voilà donc un autre Ross indécis en amour...