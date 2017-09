Rooney se lancera dans le coaching

TD

Le dimanche, c'est jour de chance.En plus d'avoir assisté ce matin à une belle interview de Zinedine Zidane dans, les mirettes les plus attentives auront remarqué celle donnée par Wayne Rooney à la radioen fin d'après-midi. Le plus intéressant ne concerne pas sa mise en examen de vendredi pour conduite en état d'ivresse , mais bien son futur. Etl'assure : lui et la sélection, c'est bel et bien terminé., dit-il.Bonus pour faire saliver les fanatiques, Wayne a envie de coacher : «Ça tombe bien, nous non plus.