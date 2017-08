Rooney pas inquiet pour son record de buts à United

AH

De retour à la maison cet été, Wayne Rooney a quitté Manchester United avec la sensation du devoir accompli.Après treize saisons pleines de succès du côté d'Old Trafford, Rooney a ramené un paquet de trophées dans ses valises. Mais ce dont le buteur est le plus fier, c'est de son record de meilleur buteur de l'Histoire des Red Devils. Un chiffre sur lequel est revenu le rouquin, pas peu fier d'avoir battu le record de Sir Bobby Charlton : «Remplacé par le serial-buteur Romelu Lukaku sur le front de l'attaque mancunienne, Rooney n'est pour autant pas inquiet de voir son record tomber, pas du tout : «» C'est vrai qu'en treize saisons à Old Trafford, Rooney a eu le temps de peaufiner sa trace.Il tire plus vite que son ombre, John Wayne Rooney