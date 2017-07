Rooney manque déjà beaucoup à Mourinho

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

C'est toujours dur de se remettre d'une rupture. Après un an de bonheur avec la plus belle des gueules cassées anglaises, Wayne Rooney José Mourinho est en plein chagrin d'amour. Plus qu'un joueur, plus qu'un capitaine, José a perdu l'homme, et a du mal à s'en remettre, comme il l'a avoué au: «C'est qu'il nous ferait pleurer, le José. Mais, imperturbable, l'entraîneur de Manchester United reprend vite le fil de la discussion en expliquant le départ de la légende : «» Bah ouais, Mourinho reste le, il faut bien une pincée de méchanceté.Des regrets sûrement relatifs, puisque Mourinho a aussi déclaré être armé pour gagner la Premier League et la Ligue des champions.