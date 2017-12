Rooney éteint Anfield et arrache le nul

Dominés toute la rencontre, battus dans tous les domaines, les Toffees auront su attendre leur seule occasion du match pour s’offrir un nul par l’intermédiaire de Wayne Rooney. Un résultat aux allures de victoire pour les uns et de défaite pour les autres.

La friandise de Salah

Rooney éteint Anfield

Liverpool (4-3-3) : Mignolet - Robertson, Klavan, Lovren, Gómez - Henderson, Milner, Oxlade-Chamberlain (Coutinho, 79e) - Salah (Firmino, 67e), Solanke (Ings, 82e), Mané

Entraîneur : Jürgen Klopp



Everton (4-5-1) : Pickford - Martina, Williams, Holgate, Kenny - Sigurdsson, Rooney (Jagielka, 83e), Gueye, Davies (Schneiderlin, 46e), Calvert-Lewin - Niasse (Lennon, 46e)

Entraîneur : Sam Allardyce

Gaspard Manet

Le contact est minime. Presque insignifiant. Pourtant lorsque Calvert-Lewin s’écroule dans la surface de Liverpool suite à une légère poussette de Lovren, l’arbitre de la rencontre ne réfléchit pas et offre un penalty à Everton . Rooney pose le ballon et prend Mignolet à contre pied. Lesexultent. Anfield se tait. Le contraste est stupéfiant. Il faut dire que durant les 77 minutes précédentes, il n’y a même pas eu de véritable confrontation tant Liverpool a dominé les débats. Mais à force de maladresses et d’inefficacité offensive, lesse sont mis eux-mêmes en danger. Et Rooney les a punis. Cruel. Terriblement cruel.Entre desinvaincus à Anfield cette saison et desincapables de s’imposer à l’extérieur, on se dit que le 229derby de la Mersey devrait être à sens unique, ce dimanche après-midi. Une théorie qui ne tarde d’ailleurs pas à se vérifier tant Liverpool prend immédiatement le contrôle de la rencontre. Une domination intense, certes, mais qui s’avère totalement stérile, la faute à un cruel manque d’inspiration des locaux dans les vingt derniers mètres. Acculée, la défense d’ Everton tient le coup, sans même trop frissonner. Alors comme bien souvent dans ce genre de situation, il faut attendre l’exploit individuel. Le coup de génie. Celui de Mohamed Salah intervient à la 42minute. Servi sur le côté droit de la surface, l’Égyptien enrhume deux défenseurs, se remet sur son pied gauche et envoie une petite friandise dans la lucarne opposée de Pickford. Du grand art. La neige a beau tomber du ciel de Liverpool , Anfield vient de prendre un sacré coup de chaud. Mieux, lesont l’occasion de faire le break dans la foulée, mais Mané, trop gourmand, tente l’aventure en solo, oubliant deux de ses coéquipiers totalement démarqués dans la surface. Le genre d’occasion que l’on regrette parfois en fin de match...Rien. Absolument rien n’a changé en quinze minutes. Liverpool garde le ballon et se rue sur la défense d’ Everton qui, tant bien que mal, tient la fébrile baraque. Toujours aussi remuant, Salah n’en finit plus de faire danser les défenseurs qui se dressent en face de lui et l’ancien Romain est même tout proche de s’offrir un doublé mais sa reprise de la tête fuit le cadre pour quelques centimètres. Les assauts des locaux n’en finissent plus et le coup de grâce semble pouvoir être porté à tout instant. Pourtant, il ne vient pas. Et le pire est en passe de se produire. Bien lancé en profondeur par Rooney, Calvert-Lewin s’effondre dans la surface après un contact avec Lovren. L’arbitre n’hésite pas et désigne le point de penalty. Une décision très sévère mais qui n’empêche pas Rooney de s’offrir le plaisir de faire taire Anfield. Absolument inoffensifs durant 77 minutes, voilà donc lessur le point de s’offrir un nul inespéré. Liverpool tente bien de repartir à l’attaque, en vain. Le coup a fait trop mal. Plus qu’à l’arbitre, lespeuvent surtout s’en vouloir à eux-mêmes. À cette domination stérile, ces occasions gâchées. Et dire au revoir au derby et au podium. Dommage.