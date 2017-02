Rooney et Ibrahimovic zlatanent un fromage suisse

La carrière de footballeur réserve parfois des surprises.Rooney et Zlatan ont été appelés ensemble ce mercredi pour faire la promotion d'une édition spéciale Manchester United par l'horlogier suisse Tag Heuer. Montres suisses, fromages... La marque helvète s'est sans doute dit qu'il n'y avait pas besoin d'être très subtil avec des supporters de foot anglais. Les deux attaquants desont donc dû couper, en costume, une roue de fromage suisse, avant de taper deux trois coups dans la balle au milieu d'un cercle Tag Heuer, toujours en costume, et toujours mal à l'aise.. »Il est l'heure maintenant pour les supporters qu'Old Trafford soulève de vrais trophées, et pas seulement des coupes en gruyère.