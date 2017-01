Rooney égale Sir Bobby Charlton

0

Enfin.Depuis le 24 novembre dernier, et un but en Ligue Europa contre Feyenoord Wayne Rooney était à la recherche de son 249but avec le maillot de Manchester United . Celui qui lui permettrait de rejoindre Sir Bobby Charlton en tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Lass é de patienter, l'attaquant anglais a bénéficié de la réception de Reading, pensionnaire de Championship, pour égaler le champion du monde 1966. Profitant d'un bonde Martial dans la surface, Rooney inscrit un but peu académique – lob du genou –, mais qui lui permet d'entrer encore un peu plus dans l'histoire de Manchester United Belle ironie du sort de voir un gamin né à Liverpool devenir le meilleur buteur de Manchester United.