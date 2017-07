Rooney de retour à Everton ?

Left one great club to join another great club Une publication partagée par Philip Neville (@philipneville18) le 8 Juil. 2017 à 0h35 PDT

Retour aux sources pour Rooney ?Selon la BBC, Wayne Rooney serait proche d'un retour à Everton , son club formateur qu'il a quitté pour Manchester United à l'été 2004. Actuellement sous contrat jusqu'en 2019, l'attaquant des, titulaire à seulement quinze reprises cette saison en Premier League, pourrait être libéré par son club et ainsi signer libre chez lesToujours selon le média britannique, le deal pourrait être conclu ce week-end et n'aurait aucun lien avec le transfert de Romelu Lukaku , qui fait le chemin inverse.Un possible retour qui ferait le bonheur de Phil Neville Treize ans pour un aller-retour de cent kilomètres. C'est moins qu'un Ouibus.