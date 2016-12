« Rooney, ce serait le British Bulldog »

Le 3 novembre dernier, l'ancien gardien allemand Tim Wiese a pris part à son premier combat de catch. Christophe Agius et Philippe Chéreau, les voix officielles de la WWE en France, reviennent sur ses premiers pas et assurent que certains footballeurs seraient tout à fait légitimes dans le milieu impitoyable de cette discipline qui fait la part belle aux slips et aux bottes en caoutchouc.

Tim Wiese a enfin fait son premier combat au début du mois de novembre à Munich. Alors, il s’en sort comment, notre champion ?

Et alors, Tim Wiese, ça va devenir quel genre de catcheur ?

Au catch, il y a les méchants et les gentils, vous le rangeriez dans quelle catégorie ?

« Tim Wiese, je le vois bien comme l’homme agressif qui vient d’Europe pour rétablir la grandeur du Vieux Continent face à l’hégémonie américaine. »

Bon, on va s’amuser un peu. Tim Wiese est en train de prouver que les footballeurs peuvent très bien se reconvertir en catcheur. Alors, je vais vous donner des noms, et vous allez me dire quel genre de catcheur ils feraient. On commence avec Cristiano Ronaldo , un mec qui est déjà très à l’aise avec le fait de se mettre en slip.

« En fait, Ronaldo est déjà un des plus grands méchants de l’histoire. Il passe sa vie en slip, il est déjà catcheur, mais il ne le sait pas encore, c’est fou. »

Si je vous dis Wayne Rooney , qui a fait une apparition récemment dans un événement WWE à Manchester, vous me dites quoi ?

On ne peut pas passer à côté de Zlatan...

Au catch, on aime bien les bonnes gueules. Qu’est-ce que vous pensez de Franck Ribéry

Parlons de Luis Suárez . On a le droit de mordre au catch ?

On va terminer avec Mathieu Valbuena , y a de quoi envoyer du spectacle.

Propos recueillis par Kevin Charnay

C’était un show non télévisé, alors honnêtement, je n’ai vu que quelques vidéos et photos. Mais une chose est sûre, physiquement, il en impose. Il ne s’entraîne pas depuis très longtemps, un peu plus d’un an, alors il n’a pas fait grand-chose sur le ring. C’est pour ça que la WWE l’a fait débuter avec un trois-contre-trois. Ce n’était pas pour le voir faire des trucs compliqués, c’est surtout pour faire l’effet d’annonce. Il n’a pas été lancé franchement dans le grand bain. Le but est avant tout de montrer aux fans allemands et européens qu’il s’entraîne sérieusement, et qu’il est loin d’être honteux physiquement, à côté des autres. Et pour ça, quelques minutes dans le ring suffisent.Oui, il a été mis avec de très bons athlètes en équipe, Sheamus et Cesaro. Mais je trouve qu’il s’en sort bien pour des débuts. C’est difficile pour un sportif connu de se reconvertir dans une autre discipline. On le voit avec Florent Manaudou qui veut faire du handball, il va être plus surveillé par le public. Il va sans cesse être jugé sur sa légitimité. Mais pour nos amis allemands, c’est une opportunité énorme. Et je trouve que ça crédibilise le catch qui est pour beaucoup, il faut le dire, une grande blague. Même si c’est scénarisé, les mecs sont de vrais athlètes. Et le fait qu’un mec comme Tim Wiese, qui a déjà connu les entraînements d’un athlète de très haut niveau, n’arrive pas tout de suite sur le ring et travaille depuis un an et demi pour avoir enfin sa chance, ça prouve que ce n’est pas un truc de rigolo. Les catcheurs travaillent trois cents jours par an sur le ring, et sont sans cesse sur les routes.C’est clair que ce n’est pas un Luchador. Et puis, il n’a pas lenécessaire pour développer une lutte technique, il a trop de retard. Vu son gabarit et sa prise de masse, il va jouer sur la bagarre pure et dure. Mais c’est surtout le personnage qu’il va devoir développer. Tim Wiese arrive avec un nom et une carrière de footballeur, ce serait bien qu’il joue là-dessus. Il a déjà un personnage en fait, il faut l’exploiter, qu’il invente une prise signature avec un nom footballistique, pourquoi pas un coup de pied de footballeur bien particulier, etc.Il est étranger. Alors, c’est peut-être un peu réducteur, mais c’est souvent comme ça dans le catch américain. L’étranger, c’est le méchant, surtout s’il est allemand. Ils vont forcément jouer sur le côté allemand agressif. Je le vois bien comme l’homme agressif qui vient d’Europe pour rétablir la grandeur du Vieux Continent face à l’hégémonie américaine. Une sorte de «. Bon, il ne sera pas prêt suffisamment tôt pour exploiter ce filon dans ces mots-là, puisque l’effet Trump sera retombé, mais voilà. Ça va être un mec agressif, pas l’ancien joueur de foot tout doux qui sourit tout le temps.De toute façon, c’est mieux pour lui s’il commence avec un rôle de méchant. Et puis, tous les catcheurs préfèrent les rôles de méchant, ils peuvent plus se lâcher et libérer leurs pulsions. Dans la vie de tous les jours, on parle plus de ce qui ne va pas, on parle plus des gens quand on veut en dire du mal que du bien... En catch, ce qu’il faut combattre pour réussir, c’est l’indifférence. Comme il ne pourra pas compter sur les prises spectaculaires, vu que ce n’est pas un catcheur de la première heure, il aura plus de chances de faire réagir avec un personnage de salaud, pour se faire une place dans ce monde-là. Et puis, l’imagerie autour des Allemands est suffisamment vaste pour faire un bon méchant...Il a tout ce qu’il faut. Il a une gueule de méchant, et un caractère bien trempé. Je sais de source sûre que lorsqu’il a débuté au, il n’a pas hésité à montrer à tout le monde que c’était une star, etc. Peut-être qu’il n’aura pas à forcer sa nature pour se faire détester. Puis on a vu dans son premier combat qu’il assumait déjà un côté, avec son look jean, marcel blanc. Bon, on a déjà eu de la chance qu’il ne soit pas venu en claquettes/chaussettes. Je sais, c’est cliché, mais j’habite en Alsace et j’en vois tous les jours, des Allemands. Ils sont vraiment comme ça.C’est l’exemple parfait. S’il a encore des forces en lui à la fin de son immense carrière, et qu’il a toujours envie de prouver des choses, il faut absolument qu’il signe à la WWE. C’est leparfait. Le mec arrogant, qui snobe tout le monde, qui se la joue star hollywoodienne, les thunes de partout, le bling-bling à outrance. Il se ferait détester par tout le monde. J’étais au Stade de France pour la finale de l’Euro, et il n’y a quand même pas grand monde qui a pleuré sa sortie, alors qu'objectivement, c’était terrible.Il est tellement fort, et il l’assume tellement, que les gens en sont arrivés à un point où ils veulent qu’il se blesse, qu’il se fasse mal. Et c’est l'une des essences du catch, ça, détester tellement un mec qu’on veut qu’il se fasse démolir. En fait, Ronaldo est déjà un des plus grands méchants de l’histoire. Il passe sa vie en slip, il est déjà catcheur, mais il ne le sait pas encore, c’est fou.Moi, je vais plutôt me prêter au jeu des comparaisons. Pour l’aspect physique, il me fait penser à ces catcheurs très dessinés qui jouent énormément sur leur physique, comme Cody Rhodes à une époque où il faisait le beau gosse, ou John Morrison. En revanche, côté popularité, c’est clairement John Cena, le mec le plus populaire, le plus, la figure mondiale de son sport.Lui, son rôle est tout tracé. Avec son côté populaire et, il remplirait parfaitement le rôle du gentil qui a de belles valeurs, mais qui se bat comme un méchant. À la bagarre. Il a ce physique du Britannique teigneux, ce serait le. Il attirerait énormément de sympathie, il ferait un très bon gentil qui se bat pour le peuple contre l’Moi, je vais me contenter de faire des comparaisons, ça marche toujours. Pour moi, Wayne Rooney , c’est Fit Finlay. Un Irlandais, robuste et trapu, à l’ancienne, avec très peu de cheveux. Il avait la même dégaine deun peu bourru.Étonnamment, je suis sûr qu’il ferait un très bon gentil. On le sait capable de réaliser des prises de catch spectaculaires, aériennes et acrobatiques. Même s’il a un physique impressionnant. Et puis, quand on voit comment il retourne les conférences de presse, je l’imagine bien au micro au centre du ring soulever les foules. Donc si on cumule catch spectaculaire, charisme, bons mots, et le côté ambition démesurée du mec qui vient des bas quartiers, on obtiendra forcément un mec ultra-populaire. Mais qui peut devenir méchant très facilement, c’est vrai.Il a déjà un alter ego dans le monde du catch actuel, c’est Big Cass. Un mec immense, les cheveux longs avec une queue de cheval, et qui s’aime quand même beaucoup en plus. Franck Ribéry , ce serait exceptionnel. Déjà, la WWE ne réfléchirait pas longtemps avant de le renommer. Ce ne serait pas le truc le plus intelligent, mais les trucs simples sont souvent les plus efficaces. À la base, aux États-Unis, les Français ne sont pas très appréciés. Alors, Ribéry serait forcément un méchant. Mais je le vois bien en méchant facétieux, qui fait des blagues pourries qui ne font rire que lui. Je le vois bien faire l’homme riche enfantin. Un méchant chiant, quoi. Le petit chieur qui cherche la merde avec ses blagues, mais qui se trimbale toujours avec un gros garde du corps costaud derrière pour le défendre. Ça me ferait mourir de rire.Il y a un tout nouveau qui vient d’arriver, et je vous jure que c’est notre Franck Ribéry . C’est James Ellsworth. Il était dans le système indépendant jusqu’à il y a pas longtemps, et il a réussi à s’intégrer à la WWE, un peu comme Ribéry qui a éclos sur le tard. Bref, le mec a une gueule impossible, il ne ressemble à rien, il n’a pas de menton, et il fait des gaffes tout le temps.On n’a pas le droit, mais on peut s’arranger avec les règles. Je le vois bien mordre un arbitre une fois, et tous les autres arbitres auraient peur de lui pendant des mois, ça ferait un bon scénario. Et puis, il n’aurait pas besoin de tourner un clip d’entrée, il suffirait de passer ses plus belles morsures sur le terrain de foot. Bref, ce serait clairement un méchant. Le mec qui peut lâcher à tout moment, complètement perché, qui peut dégénérer. Le gars a déjà prouvé sur le terrain que psychologiquement, il pouvait partir en vrille à tout moment. Alors je l’imagine bien péter des câbles, casser des trucs de rage. Il tricherait n’importe comment aussi, devant l’arbitre, rien à foutre. Un méchant assumé.Ce serait Rey Mysterio. Parce qu’il est petit, agile, et que le port du masque ne lui ferait pas de mal, sachant qu’il n’est pas très beau. Je le vois bien faire le voltigeur. Et comme il aime plonger, il le fera depuis la troisième corde, sauf qu’il plongerait à côté du type et se ferait très mal.Non, Valbuena, c’est Hornswoggle, point. Je te laisse regarder qui c’est, tu comprendras vite. C’est un peu salaud, mais c’est ça, l’esprit du catch. Se moquer grossièrement, mais c’est pas méchant et ça fait du bien.