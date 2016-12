Rondón et son triplé de la tête entrent dans l'histoire

314

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Oubliez les cinq buts de Lewandowski en neuf minutes. Salomón Rondón a décidé de faire mieux, et pour cela, il a corsé le challenge en s'imposant une contrainte : marquer uniquement de la tête.Hier, lors du match de West Bromwich contre Swansea (3-1), le Vénézuélien a inscrit un triplé en treize minutes (50, 61, 63) en mettant trois coups de casque qui ont laissé pantois Fabiański.L'attaquant n'est toutefois pas le premier à avoir réussi cet exploit, puisqu'en 1997, Duncan Ferguson avait lui aussi planté unde la tête, lors d'une rencontre entre Everton et Bolton. Rondón est toutefois l'auteur du triplé de la tête le plus rapide de Premier League, puisque cinquante minutes s'étaient écoulées entre le premier et le troisième but de l'Écossais. Frédéric Sammaritano de relever le challenge.