Ronaldo voudrait quitter le Real Madrid

Portugal's A Bola claims Cristiano Ronaldo 'wants to leave Spain & decision is irreversible' & has already informed Perez that he wants out.

Adios Cristiano ?Jusque-là, les supposées envies d'ailleurs de Ronaldo étaient surtout un prétexte pour vendre des journaux. Mais cette fois, la bombe lâchée parest à prendre au sérieux. Cristiano Ronaldo veut quitter le Real Madrid. Une décision motivée par l'enquête lancée par le parquet de Madrid pour une fraude fiscale estimée à 14,7 millions d'euros. Le quotidien parle d'une décision "irrévocable", finale de Koh Lanta oblige. Mis au courant par le joueur lui-même, Florentino Perez fait actuellement tout son possible pour conserver sa star.Une information confirmée par, qui ajoute que CR7 serait "indigné" et se sentirait traité de manière injuste et disproportionnée. Pire, il aurait ajouté qu'il ne reviendrait pas au Real après la coupe des Confédérations. Un caprice du quadruple Ballon d'Or ? Pas seulement. À 32 ans, le natif de Madère a tout remporté et pulvérisé tous les records.En partant maintenant, il assoirait sa légende. Surtout, Ronaldo pourrait décrocher un dernier gros contrat en Europe. Mais avec un transfert estimé à 180/200 millions, peu de clubs peuvent s'offrir CR7. Des clubs chinois, Manchester United, Paris et l'ASM seraient les plus intéressés, toujours selon la presse portugaise. Avec ses problèmes d'impôts, Cristiano serait bien à Monaco.Et si c'était Ronaldo qui rejoignait l'équipe de Mbappé ?