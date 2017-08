Ronaldo suspendu douze matchs ?

505

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ça lui apprendra à copier Lionel Messi Expulsé après un double carton jaune lors de la finale aller de Supercoupe d'Espagne remportée par le Real sur la pelouse de Barcelone (1-3) Cristiano Ronaldo pourrait le regretter. Après une première biscotte reçue pour avoir enlevé son maillot afin de célébrer son but façon Lionel Messi lors du dernier Clásico au Bernabé u, le Ballon d'or en a pris une deuxième deux minutes plus tard pour une simulation inexistante.Accusé de plongeon à tort, expulsé et privé d'un penalty : c'en était trop pour Ronaldo qui l'a fait savoir à l'arbitre. Têtu, ce dernier est lui allé jusqu'au bout dans son erreur en signalant l'attitude de CR7 dans son rapport de fin de match. Ricardo de Burgos Bengoetxea a ainsi signalé le geste d'humeur du joueur après son expulsion, autrement dit la poussette d'un Ronaldo agacé par l'erreur d'un arbitre aux fraises. Or, l'article 96 de la Fédération espagnole de football prévoit des suspensions de quatre à douze matchs pour tout geste de ce type à l'encontre de l'arbitre. À noter qu'une sanction de quatre matchs concernerait seulement la Supercoupe, tandis qu'une suspension de cinq matchs ou plus toucherait toutes les compétitions espagnoles.Pas grave, Marco Asensio a montré qu'il pouvait prendre le relais.