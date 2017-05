Ronaldo : « Nous sommes meilleurs qu'eux »

AD

La finale de la Ligue des champions approche, et certains n'en peuvent plus de patienter.En tête de liste, Cristiano Ronaldo , qui ne peut pas attendre jusqu'à samedi pour affronter les Turinois sur la pelouse et qui a déjà décoché ses premières flèches dans la presse. Interrogé sur la finale à venir lors d'une journée de presse spécialement consacrée au match contre la Juve, Cricri n'a pas hésité à balancer : «» Beau joueur, Ronaldo a tout de même tenu à rappeler que la Juve était une excellente équipe, mais il a conclu en affirmant : «Comment on dit «» en portugais ?