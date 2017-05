Ronaldo, le Roi de Madrid

Impressionnant en première période, solide en seconde, le Real Madrid a parfaitement maitrisé sa demi-finale aller face à son voisin de l’Atlético. Un succès 3-0, qui porte le sceau de CR7, encore. Et qui sent bon la finale de LdC, encore.

Real Madrid 3-0 Atlético Madrid

86. Soit le nombre de matchs de Ligue des Champions disputés par Cristiano Ronaldo sous les couleurs du Real Madrid . 88. Soit le nombre de buts inscrits en Ligue des Champions par Cristiano Ronaldo sous les couleurs du Real Madrid. Incroyable. Inhumain. Et plein d’autres choses encore. Face à l’ Atlético , c’est donc lui qui a encore offert la victoire aux siens. Avec un triplé. Après ses cinq buts en deux matchs face au Bayern Munich lors du tour précédent. Comment pouvait-il en être autrement, en même temps ? Moqué pour n’avoir marqué que deux fois lors de la phase de poules, le Portugais en est désormais à dix unités. Soit à une longueur de Lionel Messi . Et s’il continue comme ça, il va vraisemblablement lui rester deux rencontres pour le rejoindre. Voire le dépasser. Car même s’il ne dispute pas la plus grande saison de sa carrière, CR7 est un monstre. Avait-il vraiment besoin de le prouver une fois de plus ?Trois. Soit le nombre de fois où le Real et l’ Atlético se sont affrontés en Ligue des Champions lors de ces trois dernières saisons. Avec toujours le même résultat : succès du Real Madrid . Après deux finales et un quart, c’est cette fois en demi-finale que les deux ennemis intimes doivent en découdre. Pour un dénouement différent ? Pas sûr du tout au vu du début de rencontre. Largement dominateur, le Real se crée la première occasion par l’intermédiaire de Benzema qui, surpris de voir un ballon repoussé par Oblak lui arriver dessus, ne parvient pas à cadrer sa reprise (7). Ce n’est que partie remise. À peine trois minutes plus tard, Ronaldo s’élève plus haut que tout le monde pour reprendre victorieusement de la tête un centre de Casemiro . Le Real s’envole. Déjà. Et continue de pousser, sans relâche. En face, Gameiro et Godin font bien parcourir un léger frisson dans les travées du Bernabeu. Et encore. Cette première période est clairement à sens unique et Benzema n’est pas loin de la marquer de son empreinte mais sa reprise acrobatique vient flirter avec la transversale d’Oblak. Étouffés, attaqués de toutes parts, les visiteurs peuvent presque s’estimer heureux d’avoir évité le pire au moment de regagner les vestiaires.Après avoir fortement dominé ce premier acte, les hommes de Zinédine Zidane reviennent sur la pelouse le cœur plus léger. La foulée moins rapide. Les intentions moins visibles. Une petite baisse de régime, quoi. Mais en face, l’ Atlético ne hausse pas le ton pour autant. Incapables de se projeter dans les trente derniers mètres, les Matelassiers sont inoffensifs. Totalement dociles. Alors le Real peut gérer, tranquillement. Et accélérer quand il le souhaite. Comme à la 73minute de jeu lorsque Benzema parvient à résister à Godin avant de servir CR7 à l’entrée de la surface. Le Portugais contrôle et balance une demi-volée surpuissante qui vient se loger sous la barre d’Oblak. Le Real vient de faire le break. Presque sans forcer. Côté Atlético ? Toujours aucune réaction. La mise à mort ne semble pas loin. Et finit inévitablement par arriver. Dans le rôle du matador ? Cristiano Ronaldo , évidemment. Le numéro sept s’offre donc un triplé et envoie, selon toute logique, son Real Madrid disputer la quinzième finale de Ligue des Champions de son histoire. Le Real peut remercier son roi. Le roi, même. Car à Madrid, ce soir, il n’y en a qu’un.