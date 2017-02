Ronaldo explique son départ du Barça

0

34 buts en 37 matchs, une victoire en Coupe des coupes, en Coupe d' Espagne et surtout un Ballon d’or. À l'été 1997, Ronaldo sort d'une saison bien remplie avec le FC Barcelone . Pourtant, le Brésilien ne s'éternise pas en Catalogne. Un an, seulement, après son arrivée, il rejoint l' Inter où il restera cinq saisons.Vingt ans plus tard, sur le plateau d'ESPN, l'ancien attaquant est revenu sur ce départ mouvementé qui en avait surpris plus d'un. «» , confie Ronaldo Selon le champion du monde 2002 : «Plus léger, au cours de son interview,évoque aussi la mythique coupe de cheveux qu'il arborait sur les pelouses asiatiques lors du Mondial 2002. «, rembobine le trentenaire.Reste à savoir si, un jour, le voile de mystère entourant les folies capillaires de Taribo West sera levé.