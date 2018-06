Ronaldo au soutien de la Seleção

MA

Groupe E Pts J. G. N. P. Diff. 1 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 2 Serbie 0 0 0 0 0 0 3 Suisse 0 0 0 0 0 0 4 Brésil 0 0 0 0 0 0

Quand on est double champion du monde (1994 et 2002, et finaliste en 1998), on a sûrement quelques secrets à partager.Consultant pour la télévision brésilienne le temps du Mondial, Ronaldo est actuellement en Russie pour suivre ses compatriotes durant la compétition. Accompagné du chanteur Gilberto Gil , l'ancienne star de l' Inter et du Real Madrid a fait un saut à l'hôtel de ses compatriotes pour les saluer et les soutenir avant leur entrée en lice face à la Suisse ce dimanche à 20h, comme le rapporte beIN Sports.Un soutien de poids.