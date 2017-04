Ronaldo : 367 buts en championnat, nouveau record

0

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Comme PNL, Cristiano entre dans la légende.CR7 a ouvert le score de la tête contre Valence à la 27minute sur un centre de Carvajal (victoire 2-1). Il s'agit de son 367but en championnat et d'un record historique, puisque le Portugais est le premier à marquer autant de buts dans les six grands championnats européens ( Espagne Portugal ). Le Portugais en a mis 3 en championnat avec le Sporting , 84 avec Manchester United et désormais 280 avec le Real Madrid L'attaquant dépasse le Britannique Jimmy Greaves, auteur lui de 366 buts entre 1957 et 1976, essentiellement dans le championnat anglais avec Tottenham et Chelsea