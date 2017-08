Ronaldo : 28 millions pour éviter la prison ?

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La bourse ou la vie.Mis en examen par le parquet de Madrid, Cristiano Ronaldo était hier devant la juge d'instruction de Pozuela de Alarcón (Madrid). Le Portugais est en effet accusé d’avoir délibérément fraudé le fisc espagnol à quatre reprises pour un montant total de 14,7 millions d’euros entre 2011 et 2014. Le fait d’avoir agi en conscience représente un élément aggravant que la star du Real Madrid a toujours nié. «, a-t-il indiqué dans un communiqué.Après l'audience, le quadruple Ballon d'Or n'a pas souhaité s'exprimer. Si l'attaquant va au procès, il risquerait selon la Cadena COPE une condamnation de quinze ans de prison et de 75 millions d’euros. En cas d’accord, il pourrait en revanche régler une amende de 28 millions et éviterait la prison, son casier judiciaire étant vierge.On opte pour l'option numéro deux ?